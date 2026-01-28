В Сочи на время следствия арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Центральный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал детей депутата Госдумы Анатолия Дорошенко – Милану и Эльдара. Это следует из картотеки инстанции.

Решения были обжалованы. В среду, 28 января, материалы дела были переданы судьям Краснодарского краевого суда.

Источник в полиции подтвердил ТАСС, что дети Дорошенко находятся в СИЗО. Однако суть предъявленных обвинений пока не раскрывается в интересах следствия.

Дорошенко связан с делом экс-депутата ГД Анатолия Вороновского, которого в ноябре прошлого года обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он не признал свою вину.

Вскоре нижняя палата парламента сняла с него неприкосновенность, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже Вороновскому предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц. По версии следствия, все они или участвовали в получении этих денег, или оформляли на себя имущество, купленное в результате использования коррупционных схем.

В Генпрокуратуре уточнили, что Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и министерство транспорта Краснодарского края, распределял госзаказы не по итогам необходимых процедур, а по своему желанию, требуя деньги за доступ к выполнению работ по транспортной инфраструктуре региона.

Во время аукционов по возведению и реконструкции дорог Вороновский обеспечивал выбор фирм, организовывал им признание победителями торгов и подписание государственных документов. Дорошенко и Карпенко по рекомендации Вороновского возглавляли краснодарскую краевую ассоциацию "Союз дорожников Кубани", членство в которой было обязательным для участия в закупках.

