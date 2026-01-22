Форма поиска по сайту

22 января, 08:40

Политика

Генпрокуратура обжаловала решение об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Генпрокуратура обжаловала решение Пресненского суда Москвы об изъятии имущества бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова и его близких, стоимость которого составляет более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

В документах указывается, что инстанция зарегистрировала апелляционное представление первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина.

В список изъятого имущества включено свыше 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины, брендовые часы и ювелирные украшения. Кроме того, решением суда был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратного метра и стоимостью более 136 миллионов рублей.

При этом, как заявлял сам Иванов, принадлежащее ему имущество было законно куплено и задекларировано. По словам экс-замглавы ведомства, он не понимает, за какой период ему надо давать в суде объяснения, так как в иске якобы указывается имущество третьих лиц, которое ему не принадлежит.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. 25 ноября 2025 года он был объявлен банкротом.

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

