17 марта, 16:56

Общество

Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания детей родителям

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Родители, уклонявшиеся от воспитания детей и не платившие алименты, не могут претендовать на их наследство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Прецедентом для вынесения соответствующего решения стала история жительницы Саратовской области, чей сын Никита Беспалов погиб на СВО. Его отец, с которым мать развелась много лет назад, не участвовал в жизни ребенка.

"На выпускной в школу к ребенку он не пришел. В армию ребенка не проводил", – подчеркивала истица.

Тем не менее мужчина обратился в органы для получения мер социальной поддержки в связи с гибелью сына. Суды первой и второй инстанции отказали матери в признании бывшего мужа недостойным наследником. Кассация частично удовлетворила иск, лишив отца выплат, но оставив за ним долю в квартире погибшего.

Верховный суд по результатам рассмотрения дела отменил эти решения и отправил дело на новое рассмотрение, указав, что злостное уклонение от содержания ребенка – достаточное основание для лишения наследства.

Ранее россияне направили 300 тысяч запросов в реестр злостных неплательщиков алиментов на портале "Госуслуги" с момента его запуска. Учет обращений ведется с 15 января 2026 года, а сам реестр начал работу 13 января.

