Экс-депутата Вороновского обвиняют в организации хищений на 2,8 млрд рублей

Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

Бывший депутат Госдумы и экс-глава департамента транспорта Краснодарского края Анатолий Вороновский обвиняется в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иск замгенпрокурора РФ в Центральный районный суд Сочи.

Также иск был направлен против депутата Госдумы Александра Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц. Следствие считает, что все они либо участвовали в получении этих средств, либо оформляли на себя имущество, приобретенное в результате коррупционных схем.

Ранее Вороновского обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. При этом сам депутат своей вины не признал.

Вскоре нижняя палата парламента Госдумы сняла с него неприкосновенность. Позже Басманный суд Москвы арестовал Вороновского.