Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 23:21

Происшествия

Экс-депутата Вороновского обвиняют в организации хищений на 2,8 млрд рублей

Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

Бывший депутат Госдумы и экс-глава департамента транспорта Краснодарского края Анатолий Вороновский обвиняется в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иск замгенпрокурора РФ в Центральный районный суд Сочи.

Также иск был направлен против депутата Госдумы Александра Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц. Следствие считает, что все они либо участвовали в получении этих средств, либо оформляли на себя имущество, приобретенное в результате коррупционных схем.

Ранее Вороновского обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. При этом сам депутат своей вины не признал.

Вскоре нижняя палата парламента Госдумы сняла с него неприкосновенность. Позже Басманный суд Москвы арестовал Вороновского.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика