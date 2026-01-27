Приставы арестовали имущество экс-депутата Вороновского

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Судебные приставы арестовали имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и парламентария Андрея Дорошенко, которых обвиняют в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей, передает Об ТАСС.

Обеспечительный арест на имущество был наложен в рамках иска Генпрокуратуры РФ. Исполнительные листы об аресте были направлены в службу судебных приставов из суда Сочи.

В ноябре прошлого года Вороновского обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он не признал свою вину.

Вскоре нижняя палата парламента сняла с него неприкосновенность, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже Вороновскому предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц.

По версии следствия, все они или участвовали в получении этих денег, или оформляли на себя имущество, купленное в результате использования коррупционных схем.