Министр транспорта Кубани Переверзев арестован по делу о мошенничестве

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центральный районный суд Сочи арестовал главу Минтранса Краснодарского края Алексея Переверзева по делу о крупном мошенничестве. Он пробудет под стражей до 19 марта, сообщила пресс-служба региональных судов.

Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Вместе с тем, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, также до 19 марта были арестованы два замминистра транспорта региона.

О задержании Переверзева по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям стало известно 22 января. Он фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры России к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому.

Парламентария обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он свою вину не признал.

Вскоре нижняя палата парламента сняла неприкосновенность с Вороновского, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже ему предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против думского депутата Александра Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц.