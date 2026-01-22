Экс-начальника Казанского вокзала Черникова обвинили в посредничестве во взятках

Фото: sledcom.ru

Бывший начальник Казанского вокзала Игорь Черников обвиняется в посредничестве во взятках на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Черникову было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве", – говорится в сообщении.

О задержании Черникова стало известно в июне 2025 года. Дорогомиловский суд столицы отправил его под домашний арест. Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следователей.

Позже в РЖД опровергли обратили внимание на ошибку СМИ, которые писали о задержании начальника Казанского вокзала. В компании уточнили, что Черников был уволен в 2024 году.