Мэр Звездного Городка отправлен под домашний арест по делу о взятке

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Мэр подмосковного Звездного Городка Евгений Баришевский помещен под домашний арест по делу о взятке, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

Инстанция отказала в ходатайстве следователя о помещении Баришевского под стражу. Отмечается, что мэру вменяется получение взятки в особо крупном размере, однако ее сумма не указывается.

Ранее суд в Башкирии конфисковал 13 квартир и 2 автомобиля у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района. По данным прокуратуры, квартиры и автомобили были приобретены экс-чиновником вместе с супругой и ее матерью в период с 2020 по 2024 год. При этом законность происхождения денежных средств не подтверждена.

Кроме того, был арестован экс-глава Тамбовской области Максим Егоров. Чиновник проходит обвиняемым по делу о получении взяток от предпринимателей. Он постоянно получал деньги за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за продвижение по госслужбе.

