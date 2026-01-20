20 января, 11:44Происшествия
Мэр Звездного Городка отправлен под домашний арест по делу о взятке
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Мэр подмосковного Звездного Городка Евгений Баришевский помещен под домашний арест по делу о взятке, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
Инстанция отказала в ходатайстве следователя о помещении Баришевского под стражу. Отмечается, что мэру вменяется получение взятки в особо крупном размере, однако ее сумма не указывается.
Ранее суд в Башкирии конфисковал 13 квартир и 2 автомобиля у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района. По данным прокуратуры, квартиры и автомобили были приобретены экс-чиновником вместе с супругой и ее матерью в период с 2020 по 2024 год. При этом законность происхождения денежных средств не подтверждена.
Кроме того, был арестован экс-глава Тамбовской области Максим Егоров. Чиновник проходит обвиняемым по делу о получении взяток от предпринимателей. Он постоянно получал деньги за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за продвижение по госслужбе.