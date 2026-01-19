Форма поиска по сайту

19 января, 19:48

Происшествия

Суд в Башкирии конфисковал 13 квартир у районного экс-чиновника

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Башкирии конфисковал 13 квартир и 2 автомобиля у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2024 год экс-чиновник вместе с супругой и ее матерью приобрели квартиры в Уфе и Мелеузе, а также автомобили "Киа К3" и "Лексус". В прокуратуре отметили, что сумма арестованного имущества превышает 44 миллиона рублей.

"Однако законность происхождения денежных средств, на которые куплены объекты недвижимости и транспортное средство, не подтверждена", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, совершенное в крупном размере. Надзорное ведомство осуществляет контроль над ходом расследования.

Ранее экс-главу Владимира Дмитрия Наумова приговорили к 8 годам в колонии за взятку в особо крупном размере. В период с октября 2024 по март 2025 года он получил денежные средства от замдиректора Центра управления городскими дорогами. Около 600 тысяч рублей ему передали в октябре и декабре 2024 года и еще не менее полумиллиона – в 2025-м.

судыпроисшествиярегионы

