У семьи экс-мэра Сочи обнаружили 50 объектов недвижимости

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

У семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского были обнаружены бриллианты и 50 объектов недвижимости. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

По информации ведомства, официальные доходы экс-мэра за 10 лет составили около 16,3 миллиона рублей. При этом у его семьи нашли недвижимость в разных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

Часть имущества Копайгородский оформил на членов семьи и доверенных лиц. Владельцем одной из московских квартир числится сын супруги экс-мэра от первого брака. Земельный участок в Сочи зарегистрирован на юриста, который оказывал услуги семье.

Кроме того, в ходе обысков правоохранители обнаружили крупные суммы наличными: свыше 62 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 2,1 тысячи евро. Также была найдена коллекция элитного алкоголя и ювелирные изделия общей стоимостью более 50 миллионов рублей.

Некоторые из найденных в коллекции Копайгородского часов стоят по 10 и 14 миллионов рублей. Стоимость двух золотых колец с изумрудом и сапфиром составляет 11 и 13 миллионов рублей соответственно.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре 2024 года. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Вскоре была задержана его жена, которая пришла на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. После этого следствие предъявило Копайгородскому новые обвинения в получении двух взяток в особо крупном размере от региональных застройщиков.

Позже Мещанский суд арестовал более 30 объектов недвижимости по данному делу. В перечень имущества, на которое был наложен арест, вошла квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, а также квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

