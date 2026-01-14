Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 14:21

Происшествия

У семьи экс-мэра Сочи обнаружили 50 объектов недвижимости

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

У семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского были обнаружены бриллианты и 50 объектов недвижимости. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

По информации ведомства, официальные доходы экс-мэра за 10 лет составили около 16,3 миллиона рублей. При этом у его семьи нашли недвижимость в разных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

Часть имущества Копайгородский оформил на членов семьи и доверенных лиц. Владельцем одной из московских квартир числится сын супруги экс-мэра от первого брака. Земельный участок в Сочи зарегистрирован на юриста, который оказывал услуги семье.

Кроме того, в ходе обысков правоохранители обнаружили крупные суммы наличными: свыше 62 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 2,1 тысячи евро. Также была найдена коллекция элитного алкоголя и ювелирные изделия общей стоимостью более 50 миллионов рублей.

Некоторые из найденных в коллекции Копайгородского часов стоят по 10 и 14 миллионов рублей. Стоимость двух золотых колец с изумрудом и сапфиром составляет 11 и 13 миллионов рублей соответственно.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре 2024 года. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Вскоре была задержана его жена, которая пришла на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. После этого следствие предъявило Копайгородскому новые обвинения в получении двух взяток в особо крупном размере от региональных застройщиков.

Позже Мещанский суд арестовал более 30 объектов недвижимости по данному делу. В перечень имущества, на которое был наложен арест, вошла квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, а также квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Читайте также


происшествия

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика