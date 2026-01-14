Имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи обращено в доход государства

Фото: vk.com/public217373385

В доход государства обращено имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его близких родственников и доверенных лиц, которое было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Таким образом Волжский городской суд полностью удовлетворил исковые требования первого заместителя генпрокурора России.

Отмечается, что решение подлежало немедленному исполнению. Стороны по делу, а также лицо, не привлеченное к участию в нем, обжаловали его в установленный законом срок.

Суд оставил решение первой инстанции без изменения, отклонил апелляционные жалобы сторон, а жалобу лица, не участвовавшего в деле, оставил без рассмотрения.

В сентябре 2025 года Волжский городской суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Трахову и его сыну Рустему, бывшему председателю Прикубанского районного суда Краснодара. Это решение также подлежало немедленному исполнению. Дело было направлено в суд Волгоградской области, чтобы избежать возможного давления на судебные органы в Адыгее и Краснодарском крае.

По данным газеты "Коммерсант", ГП потребовала конфискации коррупционных активов Трахова и его семьи, зарегистрированных на подставных лиц, на общую сумму около 5,4 миллиарда рублей.

Согласно иску ведомства, в доход государства должны были быть обращены свыше 630 объектов недвижимости: 442 земельных участка общей площадью 89 гектаров, 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения (40,2 тысячи квадратных метров), 8 особняков и 9 квартир (3 тысячи квадратных метров) в Краснодаре и Майкопе.

Как указывали в СМИ, Трахов в период своей работы не соблюдал ограничения, связанные с должностью, оформляя дорогостоящее имущество на близких родственников. После выхода на пенсию в 2019 году "владельцы" активов начали возвращать их экс-судье.

При этом через судебные механизмы была занижена кадастровая стоимость недвижимости общей площадью около 35 тысяч квадратных метров и более 11 гектаров, что позволило существенно уменьшить налоговые обязательства. По оценке Генпрокуратуры, эта схема привела к занижению стоимости активов, которая суммарно была оценена в 1,3 миллиарда рублей.

По данным ведомства, за более чем 20 лет пребывания на посту председателя Верховного суда Адыгеи Трахов приобрел и оформил на близких и доверенных лиц имущество на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.

