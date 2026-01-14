Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 13:26

Происшествия

Имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи обращено в доход государства

Фото: vk.com/public217373385

В доход государства обращено имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его близких родственников и доверенных лиц, которое было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Таким образом Волжский городской суд полностью удовлетворил исковые требования первого заместителя генпрокурора России.

Отмечается, что решение подлежало немедленному исполнению. Стороны по делу, а также лицо, не привлеченное к участию в нем, обжаловали его в установленный законом срок.

Суд оставил решение первой инстанции без изменения, отклонил апелляционные жалобы сторон, а жалобу лица, не участвовавшего в деле, оставил без рассмотрения.

В сентябре 2025 года Волжский городской суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Трахову и его сыну Рустему, бывшему председателю Прикубанского районного суда Краснодара. Это решение также подлежало немедленному исполнению. Дело было направлено в суд Волгоградской области, чтобы избежать возможного давления на судебные органы в Адыгее и Краснодарском крае.

По данным газеты "Коммерсант", ГП потребовала конфискации коррупционных активов Трахова и его семьи, зарегистрированных на подставных лиц, на общую сумму около 5,4 миллиарда рублей.

Согласно иску ведомства, в доход государства должны были быть обращены свыше 630 объектов недвижимости: 442 земельных участка общей площадью 89 гектаров, 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения (40,2 тысячи квадратных метров), 8 особняков и 9 квартир (3 тысячи квадратных метров) в Краснодаре и Майкопе.

Как указывали в СМИ, Трахов в период своей работы не соблюдал ограничения, связанные с должностью, оформляя дорогостоящее имущество на близких родственников. После выхода на пенсию в 2019 году "владельцы" активов начали возвращать их экс-судье.

При этом через судебные механизмы была занижена кадастровая стоимость недвижимости общей площадью около 35 тысяч квадратных метров и более 11 гектаров, что позволило существенно уменьшить налоговые обязательства. По оценке Генпрокуратуры, эта схема привела к занижению стоимости активов, которая суммарно была оценена в 1,3 миллиарда рублей.

По данным ведомства, за более чем 20 лет пребывания на посту председателя Верховного суда Адыгеи Трахов приобрел и оформил на близких и доверенных лиц имущество на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.

Ранее экс-главу Тамбовской области Максима Егорова арестовали по делу о получении взяток от предпринимателей. По данным ЦОС ФСБ России, он регулярно получал деньги за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за продвижение по госслужбе. Таким образом экс-губернатор региона получил не менее 80 миллионов рублей.

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика