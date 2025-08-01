Суд изъял 52 млн рублей у экс-замглавы управления МЧС Даудашвили

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд утвердил решение районного суда об изъятии в доход государства 52 миллионов рублей, шести квартир, автомобилей и прочего имущества бывшего замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили, который осужден за взятки и хищения с соцвыплатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По иску Генпрокуратуры у Даудашвили и его ближайших родственников постановили взыскать все имущество, полученное незаконным путем. В него вошли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилое помещение в 52 квадратных метра в Сириусе, три квартиры в Москве и столько же в Химках. При этом пять из них сдавались в аренду в течение семи лет, суд взыскал доход и за это.

Помимо этого, в доход государства передали участки в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах. Было также установлено, что пока Даудашвили занимал свой пост в МЧС, он сдавал две квартиры-студии в Сочи, стометровую квартиру в подмосковном Королеве и имел в собственности два автомобиля. Осужденный успел продать данное имущество, однако суд взыскал его стоимость в денежном эквиваленте на момент продажи.

При этом часть изъятых объектов была оформлена на ближайших родственников Даудашвили. К примеру, у него была фирма ООО "Спеццентр Пожзащита", которую он оформил на тещу с помощью фиктивных документов. По версии обвинения, это было сделано для легализации доходов.

Сам Даудашвили, присутствовавший на заседании по видеосвязи, заявил, что купил все указанное имущество за несколько лет до того, как занять пост в МЧС. Он также обратил внимание, что после увольнения с госслужбы ни он, ни члены его семьи никакие объекты не приобретали.

Тем не менее суд оставил без изменения решение об изъятии спорного имущества.

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Даудашвили к 15 годам колонии по второму уголовному делу в апреле этого года. Его признали виновным в получении взятки. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 63 миллионов рублей и запрещено занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

По версии следствия, Даудашвили получал взятки за общее покровительство по службе от начальника 36-го спецуправления МЧС в Алтайском крае Виктора Великодного, который затем привлекался к ответственности за коррупционные преступления. Сам Даудашвили вину по второму уголовному делу не признал.

В конце прошлого года суд приговорил Даудашвили к 8 годам колонии по делу о мошенничестве при получении выплат. Виновными также были признаны Константин Маслак, Наталья Матвеева, Денис Беломытцев и Александр Стулов, которым назначили различные сроки наказания.