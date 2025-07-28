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28 июля, 04:24

Происшествия

Экс-главе предприятия по производству вакцин от COVID-19 Маковскому смягчили приговор

Фото: 123RF/f8studio

Московский городской суд смягчил приговор осужденному за попытку получить взятку бывшему главе предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгению Маковскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд сократил Маковскому срок на два месяца, с девяти до восьми лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Экс-глава предприятия был осужден в декабре 2024 года. Следователи выяснили, что Маковский пытался получить взятку в 20 миллионов рублей за продление договора на поставку вакцины от коронавируса. Он был признан виновным в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса России.

Также Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус жены Маковского. Арест был наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса на западе столицы. Одна из квартир была на последнем этаже здания и занимала площадь порядка 168 квадратных метров.

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