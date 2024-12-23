Исполняющий обязанности главы НИИ вакцин получил 9 лет колонии за взятку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Головинский суд Москвы приговорил исполняющего обязанности главы ФГУП "Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток" Евгения Маковского к девяти годам лишения свободы за покушение на получение крупной взятки. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Маковский признан виновным в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее столичный суд отправил под стражу бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Мужчина обвиняется в получении взятки. Под арестом он проведет два месяца.

По данным следствия, Любимов получил взятку в виде денег и имущества за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства областью.