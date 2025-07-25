Замглавы Химок арестована по делу о получении взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину отправили под домашний арест на срок 2 месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом, Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя. Женщину обвинили в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Ранее сообщалось об аресте управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского по делу о превышении полномочий. Мужчину заключили под стражу на срок 1 месяца и 30 суток.

До этого под домашний арест отправили главу Кочевского округа Пермского края Александра Юркина. Он подозревается в превышении полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Отбывать срок Юркину предстоит до 7 сентября.