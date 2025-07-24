Управделами губернатора Челябинской области арестован за превышение полномочий

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский арестован по делу о превышении полномочий. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Менжинский заключен под стражу на срок 1 месяц 30 суток.

Ранее по тому же делу был арестован экс-заместитель губернатора субъекта Александр Богашев. Он также будет оставаться под стражей 1 месяц и 30 суток. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя.

До этого под домашний арест отправили главу Кочевского округа Пермского края Александра Юркина, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при покупке жилья для детей-сирот. Под стражей он пробудет до 7 сентября.

Юркина задержали 22 июля. По данным следствия, в селе Кочево для сирот были приобретены 46 квартир на сумму не менее 50 миллионов рублей. Однако при проверке было установлено, что недвижимость имела дефекты и была непригодной для жизни.