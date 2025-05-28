Первый замминистра природных ресурсов задержан по подозрению в мошенничестве в Краснодаре

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Следователи задержали первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова по подозрению в особо крупном мошенничестве, передает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Правоохранители выяснили, что летом 2023 год знакомый подозреваемого попросил его помочь изменить приговор внуку своего друга. Тот был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде.

Как указано в сообщении, подозреваемый, ссылаясь на свои связи, заявил, что может повлиять на приговор и добиться наказания без лишения свободы. За это он потребовал 4 миллиона рублей якобы для передачи чиновникам, но на самом деле планировал присвоить их себе.

С августа по сентябрь 2023 года Каинов получил от введенного в заблуждение жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей. Из этой суммы 200 тысяч знакомый фигуранта оставил себе. Несмотря на это, после пересмотра дела в вышестоящей инстанции приговор остался без изменений.

По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. Их цель – установить все детали произошедшего, собрать и зафиксировать улики, а также оценить действия знакомого подозреваемого.

Следователи планируют попросить суд арестовать Каинова. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД РФ по краю.

По аналогичному делу ранее была задержана ректор ПсковГУ Наталья Ильина. По данным следствия, она трудоустроила несуществующего сотрудника и присвоила около 10 миллионов рублей.

Ильина также приобрела две квартиры в Москве стоимостью около 40 миллионов. Доход ректора состоял в основном из средств, полученных через мошенническую схему с завышенными зарплатами сотрудникам университета. Суд арестовал ее на два месяца по делу о мошенничестве.