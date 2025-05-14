В Курганской области задержаны девять фигурантов дела о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Курганской области по подозрению в хищении бюджетных средств в размере не менее 32 миллионов рублей задержаны 9 участников преступного сообщества. Это следует из телеграм-канала Следственного комитета РФ.

Как уточнило ведомство, они подозреваются в мошенничестве при поставках сельхозтехники и животных, а также в предоставлении неверной информации в региональный департамент агропромышленного комплекса.

По данным следователей, в 2022–2024 годах председатель сельхозкооператива из Сургута сформировал преступное сообщество, в которое привлек предпринимателей, глав крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), физических и юрлиц со знаниями о сельском хозяйстве. Следствие считает, что они похищали бюджетные средства, которые были получены в виде субсидий на возмещение части затрат на покупку сельхозтехники и животных. Для этого они предоставляли департаменту сведения о фиктивных сделках, совершенных при помощи искусственного завышения цены и внесения изменений в регистрационные данные техники.

СК установил, что в этот период времени были совершены около 4 тяжких преступлений с хищением средств, необоснованно поступавших на счета организатора. В дальнейшем деньги распределялись между участниками сообщества.

В результате по данному факту заведены уголовные дела по статье 210 ("Организация и участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких преступлений") и части 4 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

Ранее сотрудники ФСБ и СК задержали 10 участников организованного преступного сообщества (ОПС), которые обеспечивали работу сим-боксов для мошенников. В их отношении расследуются уголовные дела по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма". Организатор преступного сообщества объявлен в международный розыск.

