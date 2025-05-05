В РФ задержаны организаторы работы сим-боксов для мошенников

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники ФСБ и СК задержали 10 участников организованного преступного сообщества (ОПС), которые обеспечивали работу сим-боксов для мошенников. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

Злоумышленники были задержаны в Москве, Московской и Владимирской областях. В их отношении расследуются уголовные дела по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма". Также задержанные проверяются на причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что с сентября 2024 по март 2025 года они обеспечивали работу сим-боксов, позволяющих использовать одновременно большое количество сим-карт. Это позволило совершать массовые мошеннические обзвоны российских граждан. Кроме того, рассылались ложные сообщения о минировании зданий с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Организатор преступного сообщества объявлен в международный розыск. По имеющейся информации, он находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Остальным задержанным избраны меры пресечения. В ходе обысков в различных регионах страны изъяты мобильные телефоны, 23 сим-бокса, более тысячи сим-карт, а также денежные средства и электронные носители информации.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали 14 человек, которые продавали биологические активные добавки (БАДы) под видом лекарств. Мошенники рекламировали в интернете и СМИ услуги по оказанию различных медуслуг, а также обзванивали жертв через call-центры. При этом они ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра.

В отношении десяти участников преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные четверо были задержаны.