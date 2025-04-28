Правкомиссия одобрила законопроект об уголовной ответственности для дропперов

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности для дропперов – посредников, которые помогают злоумышленникам скрывать и обналичивать похищенные средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата российского правительства Дмитрия Григоренко.

"Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тысяч рублей)", – говорится в сообщении.

В настоящее время в законодательстве нет указания прямой ответственности за деятельность дропперов. Основная проблема состоит в том, что в преступной схеме они являются посредниками, а в их действиях отсутствует состав хищения.

По данным СМИ, если закон примут, то за передачу своей банковской карты за вознаграждение гражданам будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода от 3 месяцев до года, а также обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет.

За использование чужих банковских карт или электронных кошельков для мошенничества будут предусмотрены принудительные работы до 5 лет и штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

