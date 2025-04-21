Группа мошенников, продававшая БАДы под видом лекарств, задержана в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полицейские задержали 14 человек, которые притворившись медицинскими работниками через call-центры продавали нуждающимся в лечении людям биологические активные добавки (БАДы) под видом лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ходе следствия выяснилось, что мошенники рекламировали в интернете и СМИ якобы услуги по оказанию различных медицинских услуг, а также обзванивали своих жертв через сеть организованных call-центров. Во время разговора они ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра.

Используя методы психологического воздействия, мошенники вводили людей в заблуждение относительно необходимости приема лекарств и под их видом продавали им БАДы, которые не влияют на течение заболевания.

В отношении десяти участников преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные четверо были задержаны.

Ранее в МВД предупредили граждан о мошеннических сайтах с продажей препаратов от диабета "Оземпик" и "Мунджаро". Ссылки на фишинговые ресурсы иногда можно найти на первой странице поискового запроса, уточнили в ведомстве.

Злоумышленники предлагают доставку лекарственных средств, эффект которых в виде снижения веса активно обсуждается в Сети, однако не спрашивают при продаже выписанный медиком рецепт.