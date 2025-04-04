МВД предупредило о мошеннических сайтах с продажей препарата "Оземпик"

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В Сети появились мошеннические сайты с продажей препаратов от диабета "Оземпик" и "Мунджаро", сообщает пресс-служба УБК МВД России.

Ссылки на фишинговые ресурсы иногда можно найти на первой странице поискового запроса, уточнили в ведомстве. Злоумышленники предлагают доставку лекарственных средств, эффект которых в виде снижения веса активно обсуждается в Сети, однако не спрашивают при продаже выписанный медиком рецепт.

Затем общение с жертвой переходит в мессенджеры. После оплаты диалог с покупателем прекращается, отметили в министерстве.

"Обезопасить себя от таких мошеннических схем достаточно просто. Не стоит искать "волшебную кнопку" и покупать лекарственные средства без назначения врача", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что таким образом лишилась денег жительница Москвы, которая искала препараты, узнав об их эффективности при сахарном диабете 2-го типа.

МВД напомнило, что поставки "Оземпика" на российский рынок были прекращены в 2023 году, в то время как "Мунджаро" не зарегистрирован в России и запрещен к обращению.

В прошлом году в столичных аптеках наблюдался высокий спрос на аналог "Оземпика" – препарат "Семавик". Отмечалось, что его покупали те, кто пытался избавиться от лишнего веса.

При этом у оригинального лекарства и его заменителей есть побочные эффекты, предупредила эндокринолог Наталья Петрова. По словам специалиста, в их список входят тошнота, диарея, рвота, головокружение и утомляемость. Вместе с тем врач напомнила, что принимать любые лекарства следует только с назначения врача.