"Известия": в России лекарства от диабета подорожали на 35%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя цена за упаковку лекарства от сахарного диабета выросла на 34,7% за 11 месяцев. Об этом свидетельствуют данные одной из аналитических компаний, сообщает газета "Известия".

Кроме того, лекарства от обструктивных заболеваний дыхательных путей подорожали на 19,04%, гиполипидемические препараты – на 13,85%.

По информации аналитиков, с января россияне через аптеки купили 44,5 миллиона упаковок лекарств от диабета на 37,6 миллиарда рублей, 39 миллионов упаковок препаратов для терапии обструктивных болезней дыхательных путей на 25,3 миллиарда рублей и 43,7 миллиона упаковок медикаментов для лечения заболеваний, сопровождающихся или обусловленных нарушениями липидного обмена, на 27,8 миллиарда рублей.

Согласно информации одной из аналитических компаний, средняя цена за упаковку лекарства диабета в январе – ноябре этого года увеличилась в цене относительно такого же периода 2023-го на 38,5%. Средняя стоимость препарата для терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей выросла на 11%, а понижающие уровень холестерина и атеросклеротические медикаменты – на 12%.

Одной из причин подорожания стало то, что в эту группу входят препараты семаглутида, которые хоть и предназначены для лечения диабета, но массово применяются для борьбы с лишним весом, пояснил эксперт Николай Беспалов.

До 2023 года препарат "Оземпик" был единственным на основе семаглутида в России. Однако после того как производитель заявил об уходе с российского рынка, отечественные компании стали выводить туда аналоги.

По словам Беспалова, цена лекарств "Квинсента" или "Семавик" составляет 5,1 тысячи и 5,4 тысячи рублей соответственно за упаковку, а за 11 месяцев было продано 1,4 миллиона упаковок. Он считает, что этот факт повлиял на средний ценник по группе. Увеличение средней цены на гиполипидемические препараты и для терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей Беспалов связал с ростом спроса на лекарства из этой группы.

Юрист Вадим Ткаченко отметил, что подорожание медикаментов также связано с тем, что в этих группах преобладают препараты зарубежного производства. На стоимость, с его слов, влияет курс рубля и увеличение затрат на логистику.

По словам гендиректора аналитической компании Сергея Шуляка, цена не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств в среднем выросла на 8%, а по отдельным позициям заметен двукратный рост.

В свою очередь, председатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что в России есть города, где аптечные сети, пользуясь монополией, ставят цены в 2–3 раза выше московских. Кроме того, считает он, продолжается тенденция вымывания препаратов дешевого сегмента, стоимостью до 150 рублей, поскольку их невыгодно производить и перевозить.

Между тем в РФ с января 2023 года цены на лекарства от простуды выросли на 18,5%, сказала директор отдела стратегических исследований Юлия Нечаева.

Например, за текущий год стоимость на жаропонижающие и комбинированные препараты для устранения симптомов простуды поднялась на 6,1% относительно прошлой зимы. Подорожание медикаментов Нечаева связала с общим ростом цен.