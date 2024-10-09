Эксперт Нечаева заявила, что цены на лекарства от простуды в России выросли почти на 20%

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С января 2023 года цены на лекарства от простуды в аптеках России поднялись на 18,5%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора отдела стратегических исследований Юлию Нечаеву.

Так, за 2024 год стоимость на жаропонижающие и комбинированные препараты для устранения симптомов простуды поднялась на 6,1% относительно прошлой зимы.

"Если смотреть более длительный период – с января 2023 года, то инфляция на группу составила 18,5%", – отметила Нечаева.

По ее словам, подорожание лекарств связано с общим ростом цен.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о ситуации со стоимостью жизненно важных лекарств. По данным ведомства, рост цен на такие лекарства ниже уровня инфляции.

При этом, по словам замминистра Минздрава Сергея Глаголева, после пандемии изменилось регулирование, а также сформировались механизмы ускоренного одобрения препаратов, которых было недостаточно в РФ. Также стала отслеживаться информация о наличии лекарств, запасах, несостоявшихся торгах и объемах производства.

