В Минздраве РФ рассказали о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства

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Рост цен на жизненно важные лекарства в РФ ниже уровня инфляции. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава со ссылкой на замглаву ведомства Сергея Глаголева.

"Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не превышает показателей инфляции", – подчеркнул он.

По словам замминистра, после пандемии изменили регулирование, сформировали механизмы ускоренного одобрения препаратов, которых было недостаточно в РФ. Также отслеживается информация о наличии лекарств, запасах, несостоявшихся торгах и объемах производства, добавил он.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, который запретит продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании данных системы маркировки.

Григоренко дал поручение разработать данный нормативный акт ради дополнительной защиты потребителей. На данный момент этот вопрос прорабатывают федеральные органы исполнительной власти, проект должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.

Изменения в законодательстве позволят исключить техническую возможность продажи украденных из медицинских учреждений лекарств.

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