ФАС согласовала цены на лекарственный препарат "Лапатиниб-Химрар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная антимонопольная служба утвердила цены на российский лекарственный препарат "Лапатиниб-Химрар" на 40% ниже стоимости оригинального дженерика иностранного производства. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Лапатиниб". Он относится к группе противоопухолевых средств и применяется для лечения рака молочной железы", – говорится в сообщении.

Стоимость упаковки из 140 таблеток дженерика в дозировке 250 миллиграммов составила 64 254 рубля при зарегистрированной цене на референтый препарат в размере 107 090 рубля. В ФАС добавили, что согласование цены на это лекарство повысит его доступность для россиян.

В больницах его будут предоставлять на бесплатной основе в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что в России не выявили дефицита лекарств по отдельным международным непатентованным наименованиям (МНН). До этого СМИ выяснили, что стоимость не входящих в перечень жизненно важных препаратов может вырасти на 20%.

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