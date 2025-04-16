Создатель интернет-магазина задержан в Санкт-Петербурге за обман людей на 20 млн руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве при продаже иностранных товаров в интернет-магазине. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, мужчина создал сайт с предметами интерьера и бытовой техникой с доставкой из-за рубежа. Здесь же публиковались и фейковые положительные отзывы о компании. После оплаты товаров клиенты не получали свои заказы и обращались в полицию.

"Предварительно, доход от нелегального бизнеса превысил 20 миллионов рублей", – заявила официальный представитель МВД.

Оперативники организовали розыск и задержали мужчину в Санкт-Петербурге. Во время обыска правоохранители изъяли необходимые документы, средства связи, банковские карты, деньги и другие улики.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и ее возможных соучастников, отметила Волк.

Ранее москвичка взыскала компенсацию за мошеннические сайты на имя дочери. В момент оформления сайтов девушка находилась за рубежом. Среди фейковых ресурсов оказался клон сайта известной ветеринарной клиники, что привело к иску от настоящей клиники к якобы администратору – дочери заявительницы. Суд удовлетворил требования матери, признав все договоры с регистратором недействительными и взыскав 20 тысяч рублей морального вреда.