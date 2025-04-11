Москвичка взыскала компенсацию за мошеннические сайты на имя дочери

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Центр правовой помощи в цифровой среде помог жительнице Москвы оспорить регистрацию 48 мошеннических сайтов на ее дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПП.

В момент оформления сайтов девушка находилась за рубежом. Среди фейковых ресурсов оказался клон сайта известной ветеринарной клиники, что привело к иску от настоящей клиники к якобы администратору – дочери заявительницы.

2 апреля суд удовлетворил требования матери, признав все договоры с регистратором недействительными и взыскав 20 тысяч рублей морального вреда. Юристы доказали, что регистратор не проверил личность при оформлении доменов, а указанный телефонный номер не принадлежал потерпевшей.

Ранее сообщалось, что злоумышленники создают поддельные сайты под видом официальных программ Банка России. На них "менеджеры" уговаривают перевести деньги на якобы выгодные депозиты, используя тактику срочности ("пока низкий порог входа"). После получения контактов аферисты вымогают дополнительные платежи через фальшивые платформы.