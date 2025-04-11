МВД РФ: мошенники используют схему с предложением ускорить интернет

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Мошенническая схема с предложением ускорить интернет остается актуальной с лета прошлого года. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным граждан, передает News.ru со ссылкой на заявление управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что злоумышленники стараются убедить своих жертв установить вредоносное программное обеспечение. После предоставления прав данная программа может получить доступ к платежным средствам, добавили в МВД.

Также аферисты могут попросить включить демонстрацию экрана для того, чтобы считать коды авторизации.

Ранее в МВД предупредили граждан о распространении нового вида мошенничества с использованием фишинговых сайтов, предлагающих "горящие" туристические путевки. Злоумышленники активно размещают на различных интернет-ресурсах поддельные предложения о продаже туристических путевок для кражи средств и личных данных.