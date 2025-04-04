МВД предупредило участников СВО о новой схеме мошенничества

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МВД России предупредило участников спецоперации о новой мошеннической схеме, связанной с компенсациями на лекарства. Об этом сказано в материалах ведомства, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что участникам СВО после оформления заказа звонят аферисты, которые представляются сотрудником Минздрава, налоговым инспектором или полицейским. Они заявляют, что купленные военнослужащими лекарства являются подделкой. Затем злоумышленники предлагают покупателям компенсацию в размере 150 тысяч рублей и выше.

Однако через некоторое время мошенники начинают объяснять, что с полученной суммы военнослужащим необходимо будет выплатить подоходный налог. Для этого аферисты указывают номер счета, куда нужно перевести деньги. В связи с этим ведомство посоветовало всем участникам СВО прервать беседу в случае, если им будет поступать подобное предложение.

Участников СВО ранее предупреждали о другой схеме, согласно которой мошенники под видом медсестер из приграничных регионов и волонтеров связываются с ними или их близкими, а следом сообщают фейковую информацию о единовременных выплатах от партии "Единая Россия". После аферисты направляют ссылку и при переходе пользователя по ней злоумышленники получают доступ к контактам и СМС.

По данным F.A.C.C.T, злоумышленники активизируются, когда военнослужащие получают выплаты. Для поиска жертв они используют тематические каналы в Telegram, посвященные поддержке участников СВО. Общий ущерб уже достиг 13 миллионов рублей.

