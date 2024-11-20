F.A.C.C.T: мошенники связываются с бойцами СВО с фейковой информацией о выплатах

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Мошенники под видом медсестер из приграничных регионов и волонтеров связываются с участниками СВО и их близкими с фейковой информацией о единовременных выплатах от партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

Подобная мошенническая схема используется с 19 апреля 2024 года. При этом общий ущерб от действий преступников составил уже почти 13 миллионов рублей.

По словам экспертов, мошенники активизируются в определенные дни месяца, когда военнослужащие получают денежное довольствие. Для поиска потенциальных жертв они используют тематические каналы в Telegram, которые посвящены поддержке участников СВО и сборам помощи для фронта.

"Злоумышленник после разговора на отвлеченные темы как бы невзначай упоминает, что брат накануне получил выплату от "Единой России" в 100 тысяч рублей, и спрашивает у собеседника, знает ли он о такой форме поддержки. Ответ может быть только отрицательным, поэтому мошенник присылает ссылку", – говорится в сообщении.

При переходе по ссылке пользователь видит страницу поддельного магазина приложений Google Play с нужным приложением, в котором на самом деле скрывается "троян" для Android. Сразу после установки приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам и СМС.

Пользователю предлагают заполнить форму с данными, которые в результате попадают в руки мошенников.

Тем временем в России могут создать базу для биометрических образцов мошенников. Речь идет о голосах аферистов, рассказал ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Планируется и ряд других мер против мошенников. Их предлагается включить в новый большой закон, посвященный кибербезопасности.