Шадаев: Минцифры РФ хочет обязать операторов связи использовать ИИ

19 ноября, 18:55Технологии
Фото: depositphotos/tatsianama
Минцифры России планирует обязать операторов связи использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления попыток воздействия на абонентов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
"Операторы с этим экспериментируют для защиты своих абонентов, предлагают как допуслугу. Нам кажется, что это должно быть обязательно", – цитирует его РИА Новости.
По словам главы ведомства, в настоящее время обсуждается большой пакет мер по антифроду. Министерство также намерено сформировать базу биометрических образцов мошенников, подчеркнул Шадаев.
"Это достаточно серьезная мера", – сказал он.
Как считает министр, если биометрический образец афериста попал в единую базу, то после этого его голос должен распознаваться ИИ. Такие соединения будут блокироваться, добавил он.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор будет дополнительно прорабатывать основания по блокировке звонков в мессенджерах, если они нарушат законодательство по борьбе с мошенниками.
По словам главы ведомства Андрея Липова, приложение должно будет запросить разрешение от пользователя на прием звонков из-за границы или не из контактов телефона. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты.
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