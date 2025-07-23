Глава Кочевского округа Пермского края Юркин отправлен под домашний арест

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Глава Кочевского округа Пермского края Александр Юркин, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, был отправлен под домашний арест. Об этом сообщается в пресс-службе местного СУ СКР.

Решение о мере пресечения было принято Дзержинским районным судом Перми. В заключении он пробудет до 7 сентября.

Силовики задержали Юркина во вторник, 22 июля. Следствие выяснило, что в селе Кочево для сирот были приобретены 46 квартир на сумму не менее 50 миллионов рублей. Однако при проверке было установлено, что недвижимость имела дефекты и была непригодной для жизни.

Кроме того, при проведении тендера на покупку жилья были допущены серьезные нарушения. В результате Юркин стал фигурантом уголовного дела за действия, выходившие за рамки его полномочий и серьезно нарушившие права граждан.

По аналогичному делу ранее суд Новосибирска заключил под стражу министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Его подозревают в превышении полномочий в рамках дела о закупках. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки и оперативно-разыскных мероприятий ФСБ.

Гончаров также проходит по делу о мошенничестве. В рамках расследования правоохранители выяснили, что в период с мая 2023 года по январь 2024 года министр уменьшил число товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно проведя оплату одной организации на сумму 95 миллионов рублей.