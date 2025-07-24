Суд арестовал бывшего замгубернатора Челябинской области Богашева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд арестовал экс-заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашева на 1 месяц и 30 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по подпунктам "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко о делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

22 июля стало известно о проведенном в доме обвиняемого обыске. Под стражей Симоненко будет находиться 1 месяц и 30 суток.

