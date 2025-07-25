Экс-глава Тамбовской области Егоров арестован по делу о получении взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Экс-глава Тамбовской области Максим Егоров арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Егоров отправлен в столичный СИЗО. Он заключен под стражу на 1 месяц 30 суток.

Помимо этого, суд арестовал на тот же срок замгендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергея Аганова, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Аганов проходит фигурантом дела экс-губернатора региона.

Ранее по статье о получении взятки под стражу заключили замглавы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину. Она отправлена под домашний арест на 2 месяца.

До этого стало известно об аресте управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского. Мужчина обвиняется в превышении полномочий. В связи с этим он заключен под стражу на 1 месяц и 30 суток.