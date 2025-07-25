Глава администрации Миллеровского района Коваленко задержан в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Олег Коваленко"

Глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко был задержан по подозрению в превышении полномочий, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального УФСБ.

Информацию ранее подтвердил представитель правительства региона и заверил, что областные власти сотрудничают со следственными органами.

По данным оперативников, в сентябре 2022 года Коваленко поручил начальнику отдела образования заставить директоров школ и других образовательных учреждений заключить договоры на эксплуатацию газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур.

Таким образом, муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022–2023 и 2024–2025 годов передали коммерческой организации бесплатно. В результате компания получила выгоду от эксплуатации этого имущества.

Эксперты подсчитали, что за первый период бюджету района был нанесен ущерб в размере более 25 миллионов рублей.

При этом в июне 2023 года между администрацией и ООО "Донтеплоэнерго" было заключено концессионное соглашение, однако процесс прошел с нарушением процедуры торгов. Несмотря на то что в 2024 году УФАС России по Ростовской области и арбитражные суды признали торги недействительными, объекты теплоснабжения до сих пор находятся в пользовании компании.

В результате, учитывая все собранные доказательства, СК РФ по Ростовской области завел уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают проводить следственные действия и разыскные мероприятия.

По аналогичному делу ранее был арестован управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд Москвы. В заключении он пробудет 2 месяца.

Вместе с тем под домашний арест до 7 сентября был взят глава Кочевского округа Пермского края Александр Юркин. Его также подозревают в злоупотреблении полномочиями. Правоохранители выяснили, что по его указу в селе Кочево для сирот были приобретены 46 квартир на сумму не менее 50 миллионов рублей. Однако при проверке выяснилось, что недвижимость имела дефекты и была непригодной для жизни.