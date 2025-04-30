Суд приговорил экс-замначальника управления пожарной охраны МЧС к 15 годам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии по второму уголовному делу. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

Даудашвили признан виновным в получении взятки. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 63 миллионов рублей и запрещено занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

По версии следствия, Даудашвили получал взятки за общее покровительство по службе от начальника 36-го спецуправления МЧС в Алтайском крае Виктора Великодного, который затем привлекался к ответственности за коррупционные преступления. Сам Даудашвили вину по второму уголовному делу не признал.

В декабре прошлого года столичный суд приговорил экс-замначальника УСПО МЧС к 8 годам колонии по делу о мошенничестве при получении выплат. Виновными также были признаны Константин Маслак, Наталья Матвеева, Денис Беломытцев и Александр Стулов, которым назначили различные сроки наказания. Ущерб по делу составляет 40 миллионов рублей.

Ранее пятерым полицейским из подмосковного Подольска предъявили обвинение во взятке в размере 15 миллионов рублей. По словам следователей, обвиняемые получили от местного жителя взятку за невыявление новых эпизодов и непривлечение других фигурантов дела к ответственности за преступление. Им избраны меры пресечения.