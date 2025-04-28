Суд дал 9 лет колонии экс-замглавы Минцифры Паршину по делу о взятке

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Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Ему также назначен штраф в размере 315 миллионов рублей.

Кроме того, экс-гендиректор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов, обвиняемый в даче взятки, приговорен к 8,5 года колонии со штрафом аналогичного размера.

Паршина задержали 13 июля 2023 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал Моносов.

Сначала суд отправил обоих фигурантов дела под домашний арест, однако позднее Паршина заключили под стражу. При этом сам Паршин утверждал, что все его действия были направлены на исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты.

Также Михаил Мишустин освободил Паршина от должности заместителя министра цифрового развития.