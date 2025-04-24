Адвокат сообщил, что экс-генералу Попову "не нашли вакансий" на фронте

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Суд не удовлетворил просьбу бывшего генерал-майора Ивана Попова об отправке на фронт из-за отсутствия свободных должностей, рассказал его адвокат Сергей Буйновский в беседе с РБК.

При этом в интервью ТАСС правозащитник указал, что экс-командующий 58-й армией сохраняет звание генерал-майора до вступления приговора в силу.

Юрист добавил, что кассационная инстанция может отменить приговор, отправить дело на новое рассмотрение или оправдать его клиента.

Попова задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Его также обвиняют в служебном подлоге.

В марте 2025-го Попов направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил российского президента разобраться в его ситуации и вернуть в строй, заявив, что он "подвергся необоснованному судебному преследованию" и был уволен из рядов Вооруженных сил РФ "вопреки своему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО".

Позднее адвокат генерал-майора сообщил, что в связи с положительным решением Минобороны РФ заключить с генералом контракт для участия в спецоперации Попов обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой приостановить производство по его делу.

24 апреля суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима, а также лишил воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности два года. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.