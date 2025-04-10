Кремль не прокомментировал желание обвиняемого в хищении генерала Попова пойти на СВО

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать намерение экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова вернуться в зону проведения спецоперации.

"Поскольку идет речь о следственных действиях, мы традиционно ничего связанное с этим не комментируем", – отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский сообщал, что в связи с положительным решением МО РФ заключить с генералом контракт для участия в спецоперации Попов обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой приостановить производство по его делу.

До этого СМИ отмечали, что генерал-майор направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил российского президента разобраться в его ситуации и вернуть в строй.

По словам Попова, он "подвергся необоснованному судебному преследованию" и был уволен из рядов Вооруженных сил РФ "вопреки своему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО".

Попова задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Его также обвиняют в служебном подлоге.

Прокуратура попросила суд приговорить Попова к лишению свободы на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, прокуратура попросила суд лишить Попова звания генерал-майора, а также назначить ему штраф в размере 800 тысяч рублей.