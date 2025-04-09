Адвокат заявил о возвращении генерала Ивана Попова в зону СВО

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Минобороны РФ приняло решение о возвращении бывшего командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

Защитник Попова отметил, что в связи с положительным решением МО РФ заключить с генералом контракт для участия в спецоперации он обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой приостановить производство по его делу.

"Нами совместно с министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО", – подчеркнул адвокат, добавив, что Попов поблагодарил Владимира Путина за поддержку и оказанное ему доверие.

Попова задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. В июле его перевели под домашний арест.

Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Его также обвиняют в служебном подлоге.

Позже более 15 военных командиров, участвующих в спецоперации в Запорожской области, дали показания в суде, опровергнув доводы правоохранителей о виновности Попова в мошенничестве. Власти Запорожья также отказались признать себя потерпевшей стороной по делу Попова.

В 2024 году экс-командующего 58-й армией уволили из рядов Вооруженных сил РФ, а также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. По его словам, он совершенно случайно узнал о своем увольнении и исключении из списка части.

Позже СМИ сообщали, что генерал-майор направил президенту России письмо, в котором попросил Путина разобраться в его ситуации и вернуть в строй. По словам Попова, он "подвергся необоснованному судебному преследованию" и был уволен из рядов Вооруженных сил РФ "вопреки своему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО". Как заявил генерал-майор, он "честно и достойно служил в российской армии".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин получил письмо от Попова.