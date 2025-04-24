Бывший генерал-майор Попов отреагировал на приговор стихами

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Бывший генерал-майор Иван Попов, получивший 5 лет колонии за мошенничество и служебный подлог, после оглашения приговора прочитал журналистам стихи. О его реакции на решение суда пишет Life.ru.

"И даже, когда шторм вздымает толщи воды, ты не ищи маяк. Помни, маяк – это ты", – сказал он, покидая зал суда.

Кроме того, экс-генерал поблагодарил всех, кто находился на оглашении вердикта. Журналисты отмечают, что он улыбался.

Суд установил, что Попов и бывший замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тысячи тонн металлопроката военного назначения, а также фальсификацию документов.

Похищенный металл реализовал бизнесмен Сергей Моисеев. В результате этих действий государству был нанесен ущерб свыше 100 миллионов рублей.

Дело Попова рассматривалось в закрытом судебном заседании в течение полугода. В последнем слове экс-генерал не признал вину. Он попросил суд вынести справедливое решение и дать ему возможность быть полезным стране.