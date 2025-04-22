ТАСС: генерал-майор Попов попросил суд вынести справедливое решение по его делу

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил военный суд в Тамбове вынести справедливое решение по его уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников судебного процесса.

По их словам, Попов в своем последнем слове заявил, что хоть и ошибался, вину не признает. Он попросил суд принять справедливое и беспристрастное решение, а также дать ему возможность быть полезным стране.

"В последнем слове Попов отметил, что, может, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему", – рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело Попова слушалось в закрытом режиме почти полгода. Окончательное решение военный суд огласит 24 апреля.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Следователи считают, что генерал за это получил более миллиона рублей.

В 2024 году экс-командующего 58-й армией уволили из рядов ВС РФ, а также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. По словам Попова, он совершенно случайно узнал о своем увольнении и исключении из списка части.