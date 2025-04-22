Суд в Тамбове огласит приговор генерал-майору Попову 24 апреля

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Военный суд в Тамбове в четверг, 24 апреля, огласит приговор в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

"Сегодня (22 апреля. – Прим. ред.) последнее слово Ивана Попова, затем судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора", – сказал Буйновский.

По итогам рассмотрения уголовного дела защита генерала попросила суд вынести ему оправдательный приговор. В свою очередь, военный прокурор попросил для него 6 лет колонии, а также лишение звания генерал-майора и штраф на сумму 800 тысяч рублей.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Следователи считают, что генерал за участие в схеме хищения получил более миллиона рублей.

В 2024 году экс-командующего 58-й армией уволили из рядов Вооруженных сил России, а также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. По словам Попова, он совершенно случайно узнал о своем увольнении и исключении из списка части.