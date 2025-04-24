Генерал Попов осужден на 5 лет за мошенничество и служебный подлог

Фото: ТАСС/ Алексей Потицкий

Военный суд в Тамбове приговорил к 5 годам колонии общего режима бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Кроме того, Попов лишен воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности два года. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Также суд приговорил к 4 годам колонии общего режима второго фигуранта дела – бизнесмена Сергея Моисеева. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве. В качестве дополнительного наказания бизнесмен получил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как, в свою очередь, отметил адвокат генерала Сергей Буйновский, Попов будет добиваться оправдания в апелляционной инстанции.

"Считаем (приговор. – Прим. ред.) незаконным и необоснованным. В течение всего судебного разбирательства, мы считаем, гособвинение так и не представило доказательств его вины", – приводит слова Буйновского ТАСС.

Установлено, что Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тысячи тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Моисеев при этом реализовал похищенный металлопрокат. В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Уголовное дело Попова слушалось в закрытом режиме почти полгода. В своем последнем слове он не признал вину и попросил суд принять справедливое решение, а также дать ему возможность быть полезным стране.

В 2024 году экс-командующего 58-й армией уволили из рядов ВС РФ, а также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован.