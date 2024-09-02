Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хамовнический суд Москвы на шесть месяцев продлил срок содержания в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, передает РИА Новости.

В свою очередь, Паршин на заседании в суде отказался признать вину во взяточничестве. По словам экс-замглавы ведомства, все его действия были направлены на исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты. Кроме того, он уверен, что без его действий многие проекты вообще не увидели бы свет.

"Вину не признаю. Подробные показания дам позднее", – заявил чиновник, назвав работу следствия предвзятой и искаженной.

Паршина задержали 13 июля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал экс-гендиректора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов.

Сначала суд отправил обоих фигурантов дела под домашний арест, однако позднее Паршина заключили под стражу.

В свою очередь, Михаил Мишустин освободил Паршина от должности заместителя министра цифрового развития.