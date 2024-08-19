Экс-журналистка Гончарова получила семь лет за убийство сожителя

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Oxana Goncharova

Городской суд Электростали в Подмосковье приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК и "Ведомостей" Оксану Гончарову за убийство ее бывшего сожителя Алексея Самусева. Об этом ТАСС заявил ее адвокат Александр Гаранин.

При этом гособвинитель просил для Гончаровой восемь лет колонии. В настоящее время приговор не вступил в силу. Защита также уточнила, что будет обжаловать приговор и добиваться минимального наказания.

Присяжные ранее признали экс-журналистку виновной в убийстве, однако указали, что подсудимая заслуживает снисхождения.

Сам Самусев был трижды осужден по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, угрозе убийством и оскорблении представителя власти. Он умер 28 сентября 2022 года в Электростали. В тот день мужчина и его друг употребляли алкогольные напитки дома у Гончаровой. В результате начавшегося конфликта женщина несколько раз ударила сожителя ножницами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Самусев скончался в больнице.

После задержания Гончарова сообщила следователям, что мужчина избивал ее с 2007 года. Она свою вину не признала и подчеркнула, что ее действия являлись самообороной.

