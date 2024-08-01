Присяжные признали экс-журналистку Гончарову виновной в убийстве мужа

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/oxana.goncharova.75

Присяжные признали виновной бывшую журналистку РБК и "Ведомостей" Оксану Гончарову в убийстве ее бывшего сожителя Алексея Самусева. Однако они указали, что подсудимая заслуживает снисхождения, передает "Коммерсантъ".

Заседание состоялось в Электростальском городском суде. При этом решение о наказании будет озвучено в ходе другого заседания, которое запланировано на 19 августа. По статье об умышленном убийстве журналистке грозит от 6 до 15 лет заключения. Однако адвокат Гончаровой, Александр Гаранин, уже сообщил о своем намерении просить для подзащитной минимальный срок.

Сама Гончарова свою вину не признала и подчеркнула, что ее действия являлись самообороной.

"Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания. О том, что у нас так все закончится, я не допускала и мысли", – поделилась она.



Сам Самусев был трижды осужден по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, угрозе убийством и оскорблении представителя власти. Он умер 28 сентября 2022 года в Электростали.

В тот день мужчина и его друг употребляли алкогольные напитки дома у Гончаровой. На тот момент пара уже распалась, но они продолжали жить по соседству. В это время дома находились их дети десяти и трех лет. При этом у журналистки есть и взрослый сын от первого брака. В результате начавшегося конфликта женщина несколько раз ударила сожителя ножницами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Самусев скончался в больнице.

Гончарова признала, что выпила вместе погибшим и его товарищем, но подчеркнула, что попросила мужчин после встречи разойтись по домам. После этого друг Самусева начал одеваться, а он сам набросился на журналистку с кулаками. Гончарова обращала внимание, что их квартиры находятся на расстоянии "буквально пять шагов" друг от друга и мужчина мог отсыпаться у себя дома. В связи с этим его реакция на подобную просьбу стала для женщины неожиданной.

После задержания она призналась следователям, что мужчина избивал ее с 2007 года. Из-за его рукоприкладства у нее "были переломаны все ребра". Гончарова отметила, что обращалась в полицию, но угрозы и избиения не прекращались.

При этом сотрудники МВД отказывали Гончаровой в заведении уголовного дела в отношении Самусева по меньшей мере девять раз, о чем свидетельствуют документы, изученные Forbes. Журналистка сообщала полицейским, что ее бывший сожитель угрожал ей расправой, хватал за волосы, бил об стену, душил и приставлял к горлу нож, а также бил окна в соседней квартире, в которой Гончарова пряталась с детьми. При этом дознаватель каждый раз приходил к выводу, что в действиях мужчины не было состава преступления.

Однако экспертиза зафиксировала у журналистки несколько синяков на теле и порез на спине. Адвокат Гончаровой обратил внимание, что она на протяжении многих лет подвергалась домашнему насилию, а убитый был 40 раз привлечен к ответственности за различные административные нарушения.

В свою очередь, сын женщины по имени Петр рассказал журналистам, что им удавалось жить спокойно, только когда Самусева не было дома.

"С 15 лет я начал защищать маму, когда он кидался на нее – силы уже позволяли", – отметил он.

Кроме того, бывшая коллега Гончаровой Ольга Павликова рассказала, что ей долгое время было неизвестно об избиениях, поскольку женщина тщательно это скрывала, лишь иногда упоминая, "что бывший муж мешает ей жить".

При этом в декабре 2020 года, за полтора года до убийства, Гончарова обратилась за помощью в Facebook (принадлежит запрещенной Meta, признанной в России экстремистской), отметила ее бывшая коллега. Однако когда ее друзья связались с полицией, ведомство никак не отреагировало на обращение.

"Кажется, тогда никто на помощь не приехал. Полиция на вызовы к ним уже перестала реагировать", – подчеркнула Павликова.

Уже на следующее утро Гончарова заявила, что боится мести со стороны друзей Самусева, к которой они могут прибегнуть, если правоохранительные органы заведут против него дело.

Ее бывшая коллега также уточнила, что убеждала Гончарову переехать, но она не могла этого сделать из-за ипотеки. Закрыть кредит журналистка успела накануне убийства. Гончарова обращалась к своим коллегам с просьбой найти ей временное жилье. Они помогли ей, но не успели сообщить об этом.

В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за насилие в семье. Она отметила, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия.

