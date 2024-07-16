Сенатор Косихина: необходимо доработать законопроект о наказании за преследование

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутатский законопроект о преследовании является дубляжом существующей нормы, считает сенатор Наталия Косихина.

Накануне депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах за преследование. В пояснительной записке к проекту указано, что парламентарии разработали его для защиты интересов граждан и с целью расширения возможностей обеспечения их прав на личную неприкосновенность.

Проектом предлагается ввести штрафы за преследование в размере 2 тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. Также предусматривается введение штрафа в размере 3 тысяч рублей, если преследование осуществлялось в интернете.

Как отметила Косихина, в Уголовном кодексе уже есть статья, где четко регламентируется, что такое нарушение неприкосновенности частной жизни. Есть административные нормы.

"В данном случае, когда речь идет о штрафах за действия, которые не содержат состава преступления, непонятно, за что штрафовать человека", – цитирует слова сенатора РИА Новости.

По ее мнению, нужно расширить понятие "преследование" с учетом опыта юридической практики, а также определить, что должно подпадать под административное правонарушение. В противном случае в правоохранительные органы будет поступать большое количество обращений с длительными разбирательствами и прениями сторон, добавила сенатор.

Ранее депутаты фракции ЛДПР отправили в кабмин РФ на заключение законопроект, который вводит понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия.

Авторы документа определяют насильственные действия физического характера в семейно-бытовых отношениях как умышленный действия, повлекшие смерть, причинившие тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью, а также прочие деяния, которые причиняют вред или имеющие угрозу жизни.

