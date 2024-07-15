В Госдуму внесен законопроект о штрафах за преследование

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа депутатов Госдумы совместно с сенатором внесла в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах за преследование. Данный документ был опубликован в электронной базе ГД.

Проект Федерального закона подразумевает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В пояснительной записке к нему указано, что парламентарии разработали его для защиты интересов граждан и с целью расширения возможностей обеспечения их прав на личную неприкосновенность.

Законопроект предлагает ввести административную ответственность за преследование. Уточняется, что под этим термином авторы документа понимают систематические действия, целью которых является причинение преследуемому нравственных страданий.

Преследование может выражаться в попытках поддерживать общение после четкого отказа от него со стороны преследуемого или в причинении ему беспокойства через демонстрацию присутствия, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Проект подразумевает, что нарушение этого правила приведет к предупреждению или административному штрафу, размер которого составит 2 тысячи рублей. Кроме того, законопроект предлагает ввести штраф в размере 3 тысяч рублей за преследование, которое проводилось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Если же подобные действия будут повторяться, злоумышленника предлагается наказывать штрафом в размере 5 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Авторы законопроекта предполагают, что с заявлением о преследовании россиянам нужно будет обращаться в прокуратуру района по месту преступления. Рассмотрением связанных с этими нарушениями дел будут заниматься мировые судьи.

Между тем депутаты Госдумы разработали законопроект об отнесении всех преступлений, которые связаны с организацией нелегальной миграции, к числу тяжких и особо тяжких. Кроме того, в Думу планируется внести проект закона, который инициирует введение запрета на посредничество при проведении экзаменов на знание русского языка для граждан других государств.